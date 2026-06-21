Трамп пригрозил Ирану новыми ударами за поддержку «Хезболлы»

Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана во время переговоров в Швейцарии

США нанесут новые удары по Ирану, если он не остановит ливанскую группировку «Хезболла». Такое заявление на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что новая атака по своей жесткости превзойдет обстрел прошлой недели.

«Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы ударим по Ирану очень жестко — снова, как мы сделали на прошлой неделе, только еще сильнее», — написал Трамп.

Пост появился на фоне переговоров делегаций США и Ирана в Швейцарии. Принимавший участие во встрече вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стороны достигли большого прогресса и впервые договорились о совместной работе, которая обеспечит хорошее будущее для обеих сторон.