Трамп пригрозил последствиями, если не состоится встреча Путина и Зеленского

Трамп: если встречи Путина и Зеленского не будет, то будут последствия

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если не будет встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, то «будут последствия». Трансляцию выступления Трампа в Овальном кабинете вели на сайте Белого дома.

«Посмотрим, что они сделают, и что произойдёт. Я очень внимательно за этим слежу», — заявил Трамп, обсуждая перспективы встречи Путина и Зеленского.

Трамп впервые выступил перед прессой на фоне слухов о его смерти. Он отметил, что не видел сообщений в соцсетях и назвал их «сумасшедшими». Он возмутился реакцией СМИ на его двухдневный «отпуск» и сравнил его с месяцами бездействия своего предшественника Джо Байдена.

В своем интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу американский лидер отметил, что разочаровался в европейских союзниках, но считает своим долгом остановить конфликт на Украине. Американский лидер вновь назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной».