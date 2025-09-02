Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает своим долгом остановить конфликт на Украине и готов предпринять шаги для его урегулирования ради того, чтобы прекратить гибель людей. В интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу он сказал, что «будет что-то делать, чтобы помочь людям жить», однако конкретные меры не уточнил.

Американский лидер вновь назвал происходящее «бессмысленной войной», подчеркнув, что она «никогда бы не началась», будь он президентом в 2022 году.

Трамп также признался, что «очень разочарован» в российском лидере Владимире Путине, с которым у него ранее «всегда были прекрасные отношения».

Позже, в своем обращении из Овального кабинета сделал несколько замечаний об украинском конфликте.