Трамп пригрозил лишить денег защищающие незаконных мигрантов города

Американские власти готовят документ, который на законодательном уровне остановит федеральное финансирование любого города, выступающего в качестве защитника незаконных мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире», — написал он.

Трамп выразил надежду, что новые меры помогут остановить федеральное финансирование для любого населенного пункта, позволяющего «существовать этим смертельным ловушкам».

После вступления на пост президента США Трамп подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. Одной из таких мер стала отправка 1,5 тысячи военных на границу с Мексикой. Также с 27 января в Соединенных Штатах временно прекратили программу приема беженцев.