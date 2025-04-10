Трамп пригрозил лишить денег защищающие незаконных мигрантов города

Американские власти готовят документ, который на законодательном уровне остановит федеральное финансирование любого города, выступающего в качестве защитника незаконных мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире», — написал он.
Трамп выразил надежду, что новые меры помогут остановить федеральное финансирование для любого населенного пункта, позволяющего «существовать этим смертельным ловушкам».