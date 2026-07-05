Трамп предрек Европе участь стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп обвинил страны Европы в покрывательстве международных преступников. Он заявил в соцсети Truth Social , что союзники уподобляются странам третьего мира.

«Европа понимает, что принимая преступников из стран третьего мира, ты сам становишься страной третьего мира», — сказал он.

Трамп предупредил, что это происходит быстро, в мгновение ока. Он заявил, что вовремя переизбрался на пост президента США.

Ранее американский президент уже критиковал европейских лидеров за неэффективную миграционную политику и решения в сфере энергетики. Он предрек Европе уничтожение. В ответ экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Трампа в давлении на партнеров и призвал Евросоюз отстаивать свой суверенитет.