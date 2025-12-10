Интервью Дональда Трампа изданию Politico сложно назвать сенсационным. Он не сказал ничего такого, что не было бы известно давно, например что Украина проигрывает на поле боя, а у Европы нет денег, чтобы содержать киевский режим. Тем не менее переполох, который слова президента США спровоцировали в стане глобалистов, объясняется прежде всего тем, что они вообще были произнесены вслух.

В ЕС — этом «бастионе свободы и демократии», который не на шутку раздосадованная критикой Кая Каллас назвала «самой сутью свободы слова» (до чего же она безумна!) — как-то не принято критиковать то, что представляет собой незыблемые элементы фундаментальной идеологической основы современной Европы.

Например, говорить о том, что Старым Светом правят бюрократы, которых никто никогда не выбирал. Что суверенитет национальных государств — членов ЕС все больше превращается в профанацию. Что миграционная политика Европы ведет к ее размыванию и превращению в эдакое вавилонское столпотворение стоязыких народов, не способных найти между собой общего языка. Ну, и, наконец, о том, что цензура в Евросоюзе приобрела угрожающие масштабы, а любое инакомыслие рассматривается как преступление против государства. Точнее, против того квазигосударственного монстра, в которого превратилась некогда просвещенная Европа, справедливо сравниваемая с четвертым рейхом.

При этом, обратите внимание, в каких выражениях европейцы пытаются возражать Трампу. Скажем, экс-главный дипломат ЕС Жозеп Боррель с пеной у рта принялся клеймить американского лидера за его желание увидеть Европу, вернувшуюся к своим национальным корням.

«Он хочет видеть белую Европу, разделенную на нации, подчиняющуюся его требованиям и голосующую за тех, за кого он хочет. Европейские лидеры должны перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником, прячась за боязливым и благодушным молчанием, и вместо этого отстаивать суверенитет ЕС — технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический», — объявил Боррель.