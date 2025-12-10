Правдоруб Дональд Трамп. Как новое интервью президента США вызвало истерику в Европе
Интервью Дональда Трампа изданию Politico сложно назвать сенсационным. Он не сказал ничего такого, что не было бы известно давно, например что Украина проигрывает на поле боя, а у Европы нет денег, чтобы содержать киевский режим. Тем не менее переполох, который слова президента США спровоцировали в стане глобалистов, объясняется прежде всего тем, что они вообще были произнесены вслух.
В ЕС — этом «бастионе свободы и демократии», который не на шутку раздосадованная критикой Кая Каллас назвала «самой сутью свободы слова» (до чего же она безумна!) — как-то не принято критиковать то, что представляет собой незыблемые элементы фундаментальной идеологической основы современной Европы.
Например, говорить о том, что Старым Светом правят бюрократы, которых никто никогда не выбирал. Что суверенитет национальных государств — членов ЕС все больше превращается в профанацию. Что миграционная политика Европы ведет к ее размыванию и превращению в эдакое вавилонское столпотворение стоязыких народов, не способных найти между собой общего языка. Ну, и, наконец, о том, что цензура в Евросоюзе приобрела угрожающие масштабы, а любое инакомыслие рассматривается как преступление против государства. Точнее, против того квазигосударственного монстра, в которого превратилась некогда просвещенная Европа, справедливо сравниваемая с четвертым рейхом.
При этом, обратите внимание, в каких выражениях европейцы пытаются возражать Трампу. Скажем, экс-главный дипломат ЕС Жозеп Боррель с пеной у рта принялся клеймить американского лидера за его желание увидеть Европу, вернувшуюся к своим национальным корням.
«Он хочет видеть белую Европу, разделенную на нации, подчиняющуюся его требованиям и голосующую за тех, за кого он хочет. Европейские лидеры должны перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником, прячась за боязливым и благодушным молчанием, и вместо этого отстаивать суверенитет ЕС — технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический», — объявил Боррель.
Справедливости ради стоит отметить, что «белой» Европа не была никогда. Уж каталонцу Боррелю с его перманентным легким «загаром» этого ли не знать.
Но что плохого в том, что Европа останется Европой, Африка — Африкой, Россия — Россией, Китай — Китаем, а Америка — Америкой? Кому и для чего понадобилось превращать весь наш разнообразный и прекрасный именно в своем разнообразии огромный мир в подобие Содома и Гоморры, жители которых, стоит напомнить, очень плохо кончили.
Трамп лишь выразил сожаление о том, что Европа, по сути, отказывается от самой себя. Причем это только ухудшает ее положение и ведет к неминуемому краху. А ответственность за все это несут такие вот «боррели», которые, разумеется, не хотят слышать горькой правды, тем более из уст президента США.
И, пожалуй, еще одно, на что стоит обратить внимание во вчерашнем интервью: посыл Трампа, обращенный непосредственно к киевскому режиму и лично Зеленскому. Ему, по мнению хозяина Белого дома, пора признать свое поражение, подписать предложенные условия мира и провести выборы президента Украины.
А то ведь фактическая узурпация власти может считаться «демократией» только в воспаленном воображении тех самых европейских глобалистов, проваливших на примере Украины еще один свой грандиозный прожект.
Это, судя по всему, бесит их больше всего.