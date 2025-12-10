Трамп предрек конец Европы из-за миграционной и энергетической политики

Европе грозит уничтожение из-за миграционной и энергетической политики, которую проводят ее государства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на выступлении в городе Маунт-Поконо в Пенсильвании, его слова привело РИА «Новости».

«Дам им бесплатный совет. Им лучше быть осторожными, потому что иммиграция и энергетика разрушат Европу», — сказал американский лидер.

Трамп неоднократно критиковал действия европейских чиновников. Ранее он заявил, что ЕС идет «по очень плохому пути».

На слова президента США отреагировали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава евродипломатии Кая Каллас и бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.