Трамп позвонит Зеленскому после беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп будет разговаривать с украинским лидером Владимиром Зеленским сразу после звонка российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт .

«Президент будет говорить с Путиным в 10:00 (17:00 по московскому времени). Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот звонок закончится», — сказала она.

Левитт отметила, что американские власти серьезно настроены на оба разговора и считают их очень важными. После того как Трамп закончит беседовать с президентами России и Украины, он намерен сделать публичные заявления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00 по московскому времени.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что желание американского лидера поговорить с Путиным вызвано тем, что, по мнению США, это может помочь вывести вопрос урегулирования конфликта на Украине из тупика.