Путин поговорит по телефону с Трампом в 17:00 19 мая

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров», — подчеркнул он.

Песков отметил, что личную встречу Путина с Трампом нужно будет хорошо подготовить. Он добавил, что Россия обязательно достигнет целей специальной военной операции, но предпочла бы сделать это политико-дипломатическими методами, а не на поле боя.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что такой телефонный разговор сумеет «расчистить затор» в урегулировании конфликта на Украине.