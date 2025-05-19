В США назвали переговорный процесс по Украине тупиковым

Переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине зашел в тупик. Об этом со ссылкой на заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса сообщило агентство Reuters .

«Нам кажется, что мы заходим в тупик. <…> Существует так много разных вещей, которые являются препятствиями, что трудно выделить что-то одно конкретное», — заявил он.

Вэнс добавил, что существующие на данный момент трудности на пути к мирному соглашению побудили президента США Дональда Трампа еще раз лично поговорить с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения этого вопроса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00 по московскому времени. Пресс-секретарь подчеркнул важность этого события в контексте первых за три года прямых российско-украинских переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле.

Ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф выразил надежду на то, что предстоящий разговор поможет в ускорении урегулирования украинского конфликта.