Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и первым лицам Европы после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил Fox News.

Журналист Бретт Байер заявил, что Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером. Детали беседы не раскрывались.

Ранее сообщалось, что российско-американские переговоры на Аляске всерьез обеспокоили Зеленского. Глава киевского режима не пригласили в Анкоридж, но он вместе с союзниками из Евросоюза пытался надавить на Трампа.

Переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома продлилась два часа 45 минут. В ходе пресс-конференции российский лидер оценил беседу с Трампом как полезную и конструктивную.