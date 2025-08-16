Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными

Президент России Владимир Путин оценил переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом как полезные и конструктивные. Разговор состоялся в узком кругу, в формате «три на три».

Российский и американский лидеры вышли к журналистам на пресс-конференцию.

Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были обстоятельными и полезными. Он также поблагодарил Трампа за предложение приехать на Аляску.

«Наши страны, хоть нас и разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: „Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым“», — заявил российский лидер.

Ранее Трамп заявил, что у России и США имеется огромный потенциал сотрудничества. В частности, в экономической сфере, что позволяет наладить отличные деловые отношения.