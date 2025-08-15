На Западе заметили напряженность Зеленского перед саммитом на Аляске

FT: Зеленский и его окружение напряжены перед переговорами России и США

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение находятся в напряжении перед российско-американским саммитом на Аляске. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Настроение у Зеленского и его ближайшего окружения „напряженное“ на фоне проведения саммита на расстоянии более 5 тысяч миль», — указали в публикации.

Высокопоставленные помощники президента Украины заявили журналистам, что обеспокоены тем, что не участвуют в обсуждениях, которые могут повлиять на будущее республики.

Ранее Зеленский выразил надежду, что предстоящие переговоры с участием Владимира Путина и Дональда Трампа откроют путь к трехсторонним переговорам Соединенных Штатов, России и Украины. По его словам, российской стороне необходимо сделать определенные шаги для урегулирования кризиса.