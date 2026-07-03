Трамп поздравил Маска со статусом триллионера

Президент США Дональд Трамп поздравил бизнесмена Илона Маска с тем, что его состояние превысило один триллион долларов. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу CNBC .

Трамп рассказал, что отправил Маску короткое личное послание после роста его состояния.

«Мои поздравления, очень хорошо», — написал президент США.

Американский лидер добавил, что сохранил с бизнесменом очень хорошие отношения. Однако раньше между ними возникали небольшие разногласия из-за позиции администрации США по электромобилям.

Президент пояснил, что не стал поддерживать обязательный перевод всех жителей страны на электрокары. Такое решение могло не понравиться Маску, который основал производителя электромобилей Tesla.

Ранее, после выхода на биржу 12 июня, акции SpaceX выросли на 19,6%, благодаря чему компания вошла в четверку самых дорогих компаний мира.