Трамп в первый день кардинально изменит политический курс США

Дональд Трамп в первые же часы своего второго президентского срока хочет продемонстрировать масштаб власти и объявить о кардинальном изменении политического курса США. Об этом сообщил телеканал CNN .

По его информации, в первый же день Трамп собирается издать множество указов в сферах миграции, энергетики и других, а также помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Агентство Reuters сообщило, что среди намерений нового хозяина Белого дома есть также восстановление смертной казни во всех штатах. Мораторий на этот вид наказания ввели при его предшественнике Джо Байдене.

По данным The Wall Street Journal, Трамп также планирует сразу же разослать меморандум с призывом проанализировать торговую политику США, в частности с Китаем, Канадой и Мексикой.