Трамп поселил канцлера Германии в «комнате Барби»

Мерц во время визита в Вашингтон остановился в Blair House с розовой отделкой

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в США с инаугурационным визитом. Он остановился в президентской гостевой резиденции Blair House рядом с Белым домом, сообщил Bild .

Дом площадью 6,5 тысячи метров находится на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Он является архитектурным и историческим памятником, остановиться в Blair House — большая честь для Мерца. В резиденции 119 комнат, включая 35 ванных и 14 спален. В интерьере преобладают яркие цвета, комнаты украшены дорогими предметами вроде ваз династии Мин и китайской гравюры 1770 года.

Гостю из Германии достались гостиная, две гардеробные, ванная комната и две спальни, в том числе знаменитая Розовая комната — один из самых элегантных и исторически значимых гостевых люксов в мире. Она оформлена в бледно-розовой гамме, стены покрыты шелком, потолок — классической лепниной. Посреди спальни стоит высокая кровать с балдахином XIX века, задрапированная роскошными тканями и декоративными воланами. Чтобы лечь на нее, нужно подняться по небольшой лестнице.

Апартаменты Мерца обставлены антикварной мебелью из Англии XVIII века, стоимость одной только обстановки в 1987 году оценивалась в один миллион долларов. В прошлом Розовую комнату резервировали для принцессы Дианы и Жаклин Кеннеди.

Переговоры Мерца и Трампа прошли в Овальном кабинете. Президент США рассказал канцлеру о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, проблемах при урегулировании конфликта на Украине и испортившихся отношениях с бизнесменом Илоном Маском.