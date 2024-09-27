В США назвали «план победы» Зеленского набором инициатив

Президент Владимир Зеленский перечислил в «плане победы» Украины набор инициатив, который США необходимо изучить в последующие недели. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщило РИА «Новости» .

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал Кирби.

Вопрос о реализуемости плана представитель Белого дома переадресовал к украинским властям.

Ранее Зеленский в ходе визита в Соединенные Штаты представил «план победы» из четырех основных пунктов. В него вошли требования гарантий безопасности, вступления в НАТО и продолжения операции ВСУ в Курской области.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для стран Запада нет осязаемого «плана мира» Зеленского. Поэтому, что «они там будут принимать», непонятно, добавил представитель Кремля.