Трамп показал письмо от Зеленского с просьбой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что согласился встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в эту пятницу, 27 сентября, в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 09:45 (16:45 по московскому времени — прим. ред.) в Trump Tower», — заявил Трамп.

До этого он опубликовал письмо от Зеленского, в котором тот просил о личной встрече. Украинский лидер написал, что будет в Нью-Йорке 27 сентября. По его словам, беседа с глазу на глаз будет способствовать тому, чтобы они начали понимать «друг друга на 100%», добавив, что это также поможет прекращению конфликта на Украине.

До этого журнал Time сообщил, что Зеленский отказался встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго из опасений, что это воспримут как жест поддержки.