США начали новую атаку на Иран из-за Ормузского пролива

CENTCOM сообщил об ударах по Ирану по приказу Трампа

По приказу президента США Дональда Трампа американские военные начали наносить новые удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х .

Атаки начались сегодня в 17:00 по восточному времени (00:00 13 июля по московскому времени). Их цель — лишить Иран возможности обстреливать гражданские суда, которые свободно проходят через Ормузский пролив.

«Главнокомандующий отдал приказ о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности», — заявили в CENTCOM.

Ранее гостелерадиокомпания Исламской Республики Иран сообщила, что американские вооруженные силы нанесли удар по нескольким военным базам страны.