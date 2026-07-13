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США начали новую атаку на Иран из-за Ормузского пролива

CENTCOM сообщил об ударах по Ирану по приказу Трампа

Sgt. Trent Henry/U.S. Marines
Фото: Sgt. Trent Henry/U.S. Marines/www.globallookpress.com

По приказу президента США Дональда Трампа американские военные начали наносить новые удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Атаки начались сегодня в 17:00 по восточному времени (00:00 13 июля по московскому времени). Их цель — лишить Иран возможности обстреливать гражданские суда, которые свободно проходят через Ормузский пролив.

«Главнокомандующий отдал приказ о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности», — заявили в CENTCOM.

Ранее гостелерадиокомпания Исламской Республики Иран сообщила, что американские вооруженные силы нанесли удар по нескольким военным базам страны.