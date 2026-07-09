Иран поразил командный пункт США на Ближнем Востоке
КСИР: Иран поразил командный пункт США на Ближнем Востоке
Силы Корпуса стражей Исламской Революции поразили командный центр США и авиабазу на Ближнем Востоке. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление КСИР.
Американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании поразили 10 баллистическими ракетами. Иранские военные не привели точное местоположение командного пункта, по которому нанесли удар. Они подчеркнули, что в случае продолжения агрессии со стороны США будут бить и по другим военным базам в регионе.
Вооруженные силы США 7 июля обстреляли южные регионы Исламской Республики. В ответ КСИР атаковал военные объекты Соединенных Штатов. Стороны обменялись ударами.
Президент Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между странами больше не действует. МИД Ирана обвинил американскую сторону в нарушении соглашений.