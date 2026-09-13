Трамп пообещал отменить пошлины США на ирландский виски

США отменит таможенные пошлины на ирландский виски. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в своем гольф-клубе в Ирландии, сообщил DRM News .

«От лица Соединенных Штатов я заявляю о намерении отменить эти пошлины», — заявил Трамп.

Президент рассказал, что к нему обратились с подобной просьбой. При этом имя инициатора Трамп не раскрыл.

США объявили о новых импортных сборах для 185 стран и территорий в апреле 2025 года. В феврале 2026 года лидер США повысил пошлины до предельного уровня, разрешенного американским законодательством, — 15%.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон с 1 января 2027 года повысит до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Американский президент обвинил Оттаву в многолетнем обмане США.