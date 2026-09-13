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    Трамп пообещал отменить пошлины США на ирландский виски

    Трамп решил убрать американские пошлины с ирландского виски

    Sonja Jordan/imageBROKER.com/Global Look Press
    Фото: Sonja Jordan/imageBROKER.com/Global Look Press/www.globallookpress.com

    США отменит таможенные пошлины на ирландский виски. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в своем гольф-клубе в Ирландии, сообщил DRM News.

    «От лица Соединенных Штатов я заявляю о намерении отменить эти пошлины», — заявил Трамп.

    Президент рассказал, что к нему обратились с подобной просьбой. При этом имя инициатора Трамп не раскрыл.

    США объявили о новых импортных сборах для 185 стран и территорий в апреле 2025 года. В феврале 2026 года лидер США повысил пошлины до предельного уровня, разрешенного американским законодательством, — 15%.

    Ранее Трамп заявил, что Вашингтон с 1 января 2027 года повысит до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Американский президент обвинил Оттаву в многолетнем обмане США.