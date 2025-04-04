В администрации США раскрыли, сколько принесут введенные торговые пошлины

Министр Бессент: новые пошлины принесут США 300-600 млрд долларов в год

Marcus Brandt/dpa
Фото: Marcus Brandt/dpa/www.globallookpress.com

Торговые пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа для других стран, способны ежегодно приносить американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов. Об этом в интервью Такеру Карлсону заявил Министр финансов США Скотт Бессент заявил.

В беседе с журналистом Бессент пояснил, что такие пошлины — временная мера. Их цель — стимулировать возвращение производства в США, что в перспективе создаст новые рабочие места и увеличит доходы через налоги с предприятий и сотрудников.

Министр добавил, что доходы от пошлин со временем снизятся, так как компании начнут работать на территории США. Таким образом, экономика получит двойную выгоду: сначала от импортных сборов, затем — от налогов с внутреннего производства.

США ввели торговые пошлины на импорт товаров практически со всего мира, однако в это список не вошли Россия и Белоруссия.

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