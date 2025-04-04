В администрации США раскрыли, сколько принесут введенные торговые пошлины

Торговые пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа для других стран, способны ежегодно приносить американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов. Об этом в интервью Такеру Карлсону заявил Министр финансов США Скотт Бессент заявил.

В беседе с журналистом Бессент пояснил, что такие пошлины — временная мера. Их цель — стимулировать возвращение производства в США, что в перспективе создаст новые рабочие места и увеличит доходы через налоги с предприятий и сотрудников.

Министр добавил, что доходы от пошлин со временем снизятся, так как компании начнут работать на территории США. Таким образом, экономика получит двойную выгоду: сначала от импортных сборов, затем — от налогов с внутреннего производства.

США ввели торговые пошлины на импорт товаров практически со всего мира, однако в это список не вошли Россия и Белоруссия.