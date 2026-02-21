Месть Трампа. США взвинтили пошлины до 15% для всего мира

Дональд Трамп повысил мировые пошлины на импорт до максимально разрешенного американским законом уровня в 15% в ответ на блокировку его предыдущих указов. Об этом президент США сообщил в Truth Social .

Конфликт разгорелся после того, как Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом в рамках закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Суд постановил, что президент превысил полномочия, так как право вводить налоги и сборы принадлежит конгрессу.

В ответ Дональд Трамп задействовал альтернативный механизм — секцию 122 Закона о торговле 1974 года. Эта норма позволяет главе государства вводить временные пошлины до 15% для борьбы с дефицитом платежного баланса без предварительного согласования.

Я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю мировой тариф в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями обворовывали США безнаказанно (пока не пришел я!), до полностью разрешенного и юридически обоснованного уровня в 15%.

Новые правила вступают в силу немедленно. Администрация Трампа планирует в ближайшие месяцы ввести еще и новые пошлины, «которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс „Сделаем Америку снова великой“».

Только 20 февраля Трамп объявил, что обложит весь импорт товаров в США пошлиной по тарифу 10%, притом в дополнение к уже действующим пошлинам. В тот же день американский президент заявил, что Верховный суд США находился «под влиянием иностранных интересов», когда отменял его решение.