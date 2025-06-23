Трамп получил от Ирана предупреждение о возможных терактах

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 получил послание от Ирана. В сообщении, вероятно, говорилось об угрозе пробуждения «спящих ячеек» в стране, сообщили источники телеканала NBC .

По данным СМИ, во время саммита «Группы семи» в Кананаскисе посредник передал президенту США предупреждение от Ирана. В нем, как сообщает корреспондент NBC Питер Александр, говорилось, что в случае бомбардировки Ирана в США начнут действовать «спящие ячейки» террористов.

Ночью 22 июня Трамп объявил о успешной атаке США на три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Он призвал Тегеран к прекращению конфликта. С 13 июня Израиль ежедневно атакует Иран в рамках операции против его ядерной программы.

Конгрессмен-республиканец Томас Масси выступил против решения Белого дома атаковать Иран. В ответ Трамп вычеркнул его из списка своих сторонников. Американский президент заявил, что США устроят госпереворот в Иране, если потребуется.

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что США открыли ящик Пандоры, атаковав ядерные объекты Ирана. По его словам, мир окажется на грани ядерной катастрофы, если не остановить эскалацию боевых действий.