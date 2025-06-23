Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, устроив атаку на ядерные объекты Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.

«США подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», — сказал он.

Небензя напомнил, что на подобные действия американских властей никто не уполномочивал. По его словам, мир окажется на грани ядерной катастрофы, если не остановить эскалацию боевых действий в Иране.

США никто не провоцировал на удар по иранским заводам, они в очередной раз подтвердили, что ради интересов Израиля готовы поставить под угрозу безопасность всего человечества.

Дипломат подчеркнул, что Россия осуждает опасные и провокационные удары США по Ирану.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее объявил, что для атаки по Ирану использовали стратегические бомбардировщики. Он добавил, что Соединенные Штаты уничтожили ядерную программу республики.