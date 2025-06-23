США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры — Небензя
Небензя: США ударами по Ирану поставили мир на грань ядерной катастрофы
Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, устроив атаку на ядерные объекты Ирана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.
«США подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», — сказал он.
Небензя напомнил, что на подобные действия американских властей никто не уполномочивал. По его словам, мир окажется на грани ядерной катастрофы, если не остановить эскалацию боевых действий в Иране.
США никто не провоцировал на удар по иранским заводам, они в очередной раз подтвердили, что ради интересов Израиля готовы поставить под угрозу безопасность всего человечества.
Дипломат подчеркнул, что Россия осуждает опасные и провокационные удары США по Ирану.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее объявил, что для атаки по Ирану использовали стратегические бомбардировщики. Он добавил, что Соединенные Штаты уничтожили ядерную программу республики.