Трамп похвастался, что стал лидером по просмотрам в TikTok

Трамп заявил, что видео с ним в TikTok посмотрела половина человечества

Президент США Дональд Трамп заявил, что видео с его участием в TikTok посмотрела половина населения мира. Об этом сообщил ТАСС .

«Я видел, как несколько человек критиковали TikTok, говорили, что TikTok так плох и опасен. <…> Вчера были опубликованы цифры. Вы знаете, кто на первом месте в TikTok? Я на первом месте в TikTok», — отметил американский лидер Трамп в беседе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре.

Он рассказал, что видеоролики с его участием смогли собрать четыре миллиарда просмотров.

Ранее Трамп вступил в публичную интернет-полемику с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он разместил в своей социальной сети Truth Social совместное фото с ней с оскорбительным комментарием.

Также американский президент публикует сгенерированные нейросетями картинки, на которых предстает в различных образах: целителя в белых одеждах или Мандалорца из «Звездных войн».