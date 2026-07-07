Противостояние Трампа и Мелони продолжилось в соцсетях

Президент США Дональд Трамп в очередной раз унизил премьер-министра Италии Дрорджу Мелони. В преддверии саммита НАТО американский лидер опубликовал фото с Мелони в своей соцсети Truth Social .

На фотографии итальянский премьер смотрит на Трампа снизу вверх. Кадр сделали на саммите G7.

«Необходим судебный запрет», — подписал фотографию президент США.

Ограничительный приказ выпускают для запрета одного человека приближаться к другому. Его применяют для защиты от вторжения в личную жизнь.

Отношения между Трампом и Мелони начали портиться в апреле 2026 года, когда американский президент раскритиковал римского Льва XIV, а итальянский премьер вступилась за понтифика. Далее противостояние пошло по наклонной — два лидера начали соревноваться в колкости.

Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото, Мелони назвала эти слова выдумкой и заявила, что «ни она, ни Италия» никогда не умоляют. Американский лидер пригрозил, что Италия не сможет больше «подружиться» с США.