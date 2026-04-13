Трамп предстал в образе «целителя»

Трамп опубликовал свое изображение в образе целителя

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал картинку, в которой показал себя в образе «целителя». Изображение доступно в социальной сети Truth Social .

На сгенерированной нейросетью картинке Трамп представлен в светлой одежде с багровой накидкой, возлагающим руку на лежащего на койке в больнице.

Вокруг находятся люди, в том числе военный, женщина в молитвенной позе и медицинский работник. На фоне Трампа — Статуя Свободы, американский флаг, Капитолий, орлы и военные самолеты.

Изображение выполнили в стилистике, сочетающей патриотические и религиозные мотивы. Никакими комментариями Трамп картинку не сопроводил.

Днем ранее глава Белого дома объявил, что военный флот США введут морскую блокаду Ирана при поддержке других государств. По его словам, в разминировании Ормузского пролива примут участие также несколько стран-членов НАТО.