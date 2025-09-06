Трамп назвал армию США самой сильной в мире и ее технику самой лучшей

США обладают самой сильной армией и лучшими техническими возможностями. Президент Дональд Трамп заявил об этом в Овальном кабинете Белого дома на церемонии переименования Министерства обороны в войны. Трансляцию вели на сайте администрации.

«У нас самые сильные вооруженные силы в мире. У нас самая лучшая в мире техника. У нас, безусловно, лучшие производители техники. Нам даже не с кем конкурировать», — сказал он.

Возвращение Пентагону прежнего названия Трамп назвал более подходящим, особенно в свете геополитической ситуации. Он пообещал провести ребрендинг, не скатываясь в безумие в плане трат и обновляя канцтовары по мере необходимости.

Трамп заявил также, что уже остановил семь войн и добьется прекращения конфликта на Украине. Он пригрозил серьезными последствиями, если не удастся это сделать.