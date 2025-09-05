Трамп пригрозил, что придется «дорого заплатить» за затягивание конфликта на Украине

Трамп: конфликт на Украине закончится, или за это придется дорого заплатить

Президент США Дональд Трамп во время вечернего выступления перед прессой заявил, что конфликт на Украине закончится, в противном случае за это придется «дорого заплатить». Трансляцию вели на сайте Белого дома.

«Конфликт на Украине закончится, или за это придется дорого заплатить», — заявил американский президент.

Трамп напомнил, что положил конец семи войнам и украинский конфликт «ждет то же самое», хотя урегулировать эту ситуацию оказалось сложнее. По поводу выработки гарантий безопасности для Украины президент США ответил, что «разберется с этим».

Трамп выполнил свое обещание и переименовал Пентагон в министерство войны. Он заявил, что теперь в Америке «будет министерство войны и глава министерства войны». Переименование действует на срок его президентства. Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год.