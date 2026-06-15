Трамп заявил о проходе первых судов с нефтью по Ормузскому проливу

Первые за несколько месяцев суда с нефтью прошли по Ормузскому проливу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Они идут по южной высокоскоростной магистрали, полностью безопасной и в идеальном состоянии», — написал он.

В ночь на понедельник Пакистан сообщил, что Иран и США достигли мирного соглашения. Позже Трамп подтвердил эту информацию и объявил о снятии морской блокады Ормузского пролива. Официальную церемонию подписания договора наметили на 19 июня.

При этом вице-президент Джей Ди Вэнс опроверг сообщения о планах США разморозить иранские активы на миллиарды долларов. По его словам, для этого Ирану необходимо выполнить все обязательства по заключаемой сделке.