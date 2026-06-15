«Поздравляю всех». Трамп сделал заявление об Иране
Трамп: США и Иран заключили мирное соглашение
Пакистан объявил о соглашении между США и Ираном. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил это на своей странице в Truth Social.
Пакистанский премьер Шахбаз Шариф указал, что в сделку вошло немедленное прекращение огня — в том числе и в Ливане. Официальная церемония подписания договора состоится в Швейцарии в пятницу, 19 июня.
В достижении договоренности посредниками участвовали Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Турция. На этой неделе они организуют серию встреч представителей Вашингтона и Тегерана. На мероприятиях будет заложена основа для технических переговоров.
Трамп написал, что «соглашение с Ираном завершено».
Поздравляю всех! Настоящим я полностью санкционирую беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Вооруженных сил США.
Дональд Трамп
Трамп анонсировал сделку с Ираном уже несколько раз. День назад президент США осудил Израиль за атаку на Бейрут — политик счел, что такие действия могут помешать договоренности с Тегераном.