«Поздравляю всех». Трамп сделал заявление об Иране

Пакистан объявил о соглашении между США и Ираном. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил это на своей странице в Truth Social .

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф указал, что в сделку вошло немедленное прекращение огня — в том числе и в Ливане. Официальная церемония подписания договора состоится в Швейцарии в пятницу, 19 июня.

В достижении договоренности посредниками участвовали Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Турция. На этой неделе они организуют серию встреч представителей Вашингтона и Тегерана. На мероприятиях будет заложена основа для технических переговоров.

Трамп написал, что «соглашение с Ираном завершено».