«Поздравляю всех». Трамп сделал заявление об Иране

Трамп: США и Иран заключили мирное соглашение

Фото: РИА «Новости»

Пакистан объявил о соглашении между США и Ираном. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил это на своей странице в Truth Social.

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф указал, что в сделку вошло немедленное прекращение огня — в том числе и в Ливане. Официальная церемония подписания договора состоится в Швейцарии в пятницу, 19 июня.

В достижении договоренности посредниками участвовали Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Турция. На этой неделе они организуют серию встреч представителей Вашингтона и Тегерана. На мероприятиях будет заложена основа для технических переговоров.

Трамп написал, что «соглашение с Ираном завершено».

Поздравляю всех! Настоящим я полностью санкционирую беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Вооруженных сил США.

Дональд Трамп

Трамп анонсировал сделку с Ираном уже несколько раз. День назад президент США осудил Израиль за атаку на Бейрут — политик счел, что такие действия могут помешать договоренности с Тегераном.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте