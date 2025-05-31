Трамп поднял пошлины на ввоз стали в США с 25 до 50%

Пошлины на ввоз стали в США увеличили с 25 до 50%. Свое решение президент Дональд Трамп озвучил в Пенсильвании на заводе компании US Steel после заключения сделки с Японией о сохранении американского контроля над предприятием. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», — заявил Трамп.

Американский президент в апреле 2025 года ввел «взаимные» пошлины на импорт, базовая ставка составила до 57% для некоторых стран. Внешнеторговый суд приостановил действие указа под предлогом превышения полномочий, однако апелляционный суд уже на следующий день восстановил действие указа. Обе стороны — администрация и истцы — должны представить письменные аргументы: крайний срок — 5 июня для ответчиков и 9 июня для представителей Белого дома.