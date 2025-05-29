Переворот в США? Трампа с его пошлинами поставил на место суд

Федеральный торговый суд США заблокировал новые тарифы Дональда Трампа, заявив, что президент вышел за пределы своих полномочий, когда попытался ввести единые пошлины на импорт из стран с торговым профицитом по отношению к США. Об этом сообщило агентство Ura.ru .

Тарифы Трампа — угроза

Суд в Манхэттене указал, что конституция США передает конгрессу исключительное право регулировать международную торговлю.

Экстренные президентские полномочия, даже во время кризиса, не могут нарушать этот принцип. Действующее законодательство не дает президенту права вводить такие меры по собственной инициативе.

Решение принято по искам группы малых американских компаний и 13 штатов. Их представители заявили, что тарифы Трампа угрожают их бизнесу и могут привести к серьезным убыткам.

Большинство тарифов приостановят

Суд вынес решение в пользу постоянного запрета, потенциально останавливая глобальные пошлины Трампа еще до того, как будут достигнуты «сделки» с большинством других торговых партнеров. Это означает, что не все, но большинство тарифов будут приостановлены.

В частности, приказ блокирует 30%-ные тарифы Трампа на Китай, 25%-ные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-не универсальные тарифы на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты.

Однако это не влияет на 25%-ные пошлины на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадали под действие раздела 232 Закона о расширении торговли

Решение суда назвали «переворотом»

На решение суда тут же отреагировали представители администрации. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал решение судей «переворотом».

Трамп ввел новые тарифы в апреле, объявив торговый дефицит национальной угрозой и введя 10%-ную пошлину на все импортируемые товары, а для крупнейших торговых партнеров, таких как Китай, тарифы были еще выше. В конце мая Трамп также объявил о 50%-ных пошлинах для Евросоюза.