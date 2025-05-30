Паника в США. Новый суд разрешил тарифы Трампа
Апелляционный суд США временно разрешил Трампу возвращение тарифов
Федеральный апелляционный суд США приостановил решение суда по международной торговле, которое накануне заблокировало тарифы, введенные американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN.
Ранее Суд по международной торговле постановил, что президент США не имел полномочий вводить пошлины по закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), поскольку этот акт не дает ему права самостоятельно регулировать внешнюю торговлю.
Трамп обосновал тарифы необходимостью борьбы с торговым дефицитом и угрозой экономике, объявив это национальной чрезвычайной ситуацией.
Это еще не конец
Апелляционный суд временно вернул главе Белого дома право вводить пошлины до окончательного решения по апелляции. Обе стороны — администрация и истцы — должны представить письменные аргументы: крайний срок — 5 июня для ответчиков и 9 июня для представителей Белого дома.
Речь идет о тарифах, введенных Трампом 2 апреля — на весь импорт, с повышенными ставками для Китая, Канады и Мексики. Они были поданы как часть борьбы с поставками фентанила и «перезапуска» американской промышленности. Тарифы на сталь, алюминий и автозапчасти по другому закону (Section 232) в судебном решении не затронуты.
Хаос на рынках
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала решение суда по торговле «активистским» и обвинила судей в попытке «узурпировать полномочия» Трампа. В ответ представители истцов — в том числе правозащитный Liberty Justice Center — заявили, что апелляция — лишь промежуточная мера, и выразили уверенность в окончательной победе.
Два решения — о приостановке действия пошлин, а затем о сохранении этого решения — были приняты менее чем за 24 часа, что стало настоящим вихрем, еще больше усугубившим хаос вокруг экономической политики Трампа.
CNN
Агентство Reuters отметило, что решение апелляции вызвало смятение и панику на рынках. Авторы материала также указали, что «хаотичная торговая политика США в последние месяцы отправила мировые рынки на американские горки».