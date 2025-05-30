Паника в США. Новый суд разрешил тарифы Трампа

Федеральный апелляционный суд США приостановил решение суда по международной торговле, которое накануне заблокировало тарифы, введенные американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN .

Ранее Суд по международной торговле постановил, что президент США не имел полномочий вводить пошлины по закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), поскольку этот акт не дает ему права самостоятельно регулировать внешнюю торговлю.

Трамп обосновал тарифы необходимостью борьбы с торговым дефицитом и угрозой экономике, объявив это национальной чрезвычайной ситуацией.

Это еще не конец

Апелляционный суд временно вернул главе Белого дома право вводить пошлины до окончательного решения по апелляции. Обе стороны — администрация и истцы — должны представить письменные аргументы: крайний срок — 5 июня для ответчиков и 9 июня для представителей Белого дома.

Речь идет о тарифах, введенных Трампом 2 апреля — на весь импорт, с повышенными ставками для Китая, Канады и Мексики. Они были поданы как часть борьбы с поставками фентанила и «перезапуска» американской промышленности. Тарифы на сталь, алюминий и автозапчасти по другому закону (Section 232) в судебном решении не затронуты.

Хаос на рынках

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала решение суда по торговле «активистским» и обвинила судей в попытке «узурпировать полномочия» Трампа. В ответ представители истцов — в том числе правозащитный Liberty Justice Center — заявили, что апелляция — лишь промежуточная мера, и выразили уверенность в окончательной победе.