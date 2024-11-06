Трамп первым пересек отметку в 100 голосов выборщиков

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опередив свою конкурентку от Демпартии Камалу Харрис на 30 голосов. Об этом говорится в прогнозе Associated Press (AP).

Одному из кандидатов на президентских выборах необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков, которых всего 538, чтобы победить.

При этом голосование выборщиков проходит параллельно с общенациональным голосованием. В последнем участвуют избиратели, достигшие 18 лет. Если говорить о выборщиках, то большей частью это партийные активисты, бывшие политики и сторонники кандидатов.

Ранее Трамп выбился в лидеры президентской гонки в штатах Индиана, Кентукки, Огайо, Флорида и Южная Каролина.

До этого мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что проголосовал на избирательном участке в Бруклине за Харрис.

Трамп ранее заявил, что его успех на выборах определит победа в колеблющемся штате Пенсильвания.