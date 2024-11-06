Трамп выбился в лидеры после подсчета голосов в Индиане и Кентукки

AP: Трамп опередил Харрис после подсчета голосов в штатах Индиана и Кентукки

Жители американских штатов Индиана и Кентукки отдали предпочтение кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу. Об этом сообщило издание Associated Press .

«В этом консервативном штате, где республиканцы занимали пост губернатора в течение 20 лет, Трамп получил 11 голосов выборщиков, опередив демократа Камалу Харрис. Индиана благосклонно относилась к Трампу на протяжении трех его кампаний за пост президента», — говорится в публикации.

В Кентукки ему досталось восемь голосов выборщиков, в Западной Вирджинии еще четыре, а в Вермонте — три.

Трамп также лидирует в штате Огайо с 57,7% после подсчета 5% голосов. Его соперница Харрис набрала 41,6%.

В Южной Каролине Трамп заручился 58,5% голосов после обработки 4% бюллетеней, а его конкурентка — 40,6%. Бывший президент получил в этом штате девять голосов выборщиков.

Во Флориде Трамп получил 30 голосов выборщиков.

Трамп набрал 95 голосов выборщиков, а для победы необходимо получить 270. Харрис получила только 35.

Ранее Трамп назвал победу в Пенсильвании решающим фактором своего успеха на президентских выборах.