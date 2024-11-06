Мэр Нью-Йорка раскрыл, за кого отдал свой голос

Впервые за долгое время мэр Нью-Йорка Эрик Адамс публично поддержал кандидата от Демпартии Камалу Харрис. Он сообщил на избирательном участке в Бруклине, что выбрал ее кандидатуру, сообщила газета The New York Times .

Адамс проголосовал в государственной школе в родном районе Бедфорд-Стайвесант на севере Бруклина. Он заявил, что голосование — одна из величайших привилегий, и каждый должен принять в нем участие.

Мэр Нью-Йорка выбрал Харрис. Впервые он заявил о поддержке кандидата Демпартии в июле, но после этого перестал называть ее имя. Адамс объяснил это конфликтом интересов, так как избиратели могли бы принять его личную позицию за агитацию.

Сама Харрис проголосовала досрочно 3 ноября. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал 5 ноября в Палм-Бич вместе с женой Меланией.