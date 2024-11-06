Трамп назвал решающий фактор для победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал победу в колеблющемся штате Пенсильвания решающим фактором для его успеха на выборах. Об этом он заявил в эфире радиостанции WPHT в Филадельфии, сообщило РИА «Новости» .

Политик также призвал своих сторонников «прекратить разговоры, выйти из дома и проголосовать». По его словам, это гораздо важнее высоких рейтингов новостных шоу.

«Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах», — заявил Трамп.

Он добавил, что его предвыборный штаб активно работал в штате для достижения победы.

Трамп признался, что готовится к «большой победе» на выборах. При этом республиканец добавил, что появилось много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что Трамп будет лидировать по количеству голосов на выборах, но победителем все-равно объявят кандидатку от Демпартии Камалу Харрис, проделав то же самое, что и в 2020 году.