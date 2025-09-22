Полный отказ от наследия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений стал бы ошибочным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал он.

Россия последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями, напомнил глава государства. По его словам, истечение ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал.

Российская сторона пытается сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, и готова в течение года после его истечения придерживаться центральных ограничений. Однако это возможно только в случае аналогичных шагов США.

Ранее в МИД России предупредили о сохранении риска ядерного конфликта в мире.