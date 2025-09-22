Трампа призвали ответить взаимностью на предложение Путина по ДСНВ

Президент США Дональда Трамп должен ответить взаимностью на предложение российского коллеги Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Об этом РИА «Новости» заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«Мы настоятельно призываем президента Трампа ответить взаимностью и призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении», — подчеркнул он.

Документ позволит решить сложные вопросы, с которыми давно борются обе стороны. Речь идет в том числе о более глубоких проверяемых сокращениях стратегических ядерных вооружений, ограничениях на оружие средней дальности и субстратегическое ядерное оружие.

Путин 22 сентября заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжать придерживаться ограничений, согласно ДСНВ.