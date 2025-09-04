Трамп ответил на вопрос о Путине, Зеленском и мире фразой «мы собираемся это сделать»

Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к переговорам. Однако, как ожидается, в ближайшее время произойдут события, которые повлияют на решения президентов России и Украины, заявил лидер США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News .

«Что-то должно произойти, но они еще не готовы к этому. Но что-то [определенно] должно произойти. Мы собираемся это сделать», — сказал он.

Трамп признался, что ожидал, что украинский конфликт окажется самым простым из всех, которые ему предстоит урегулировать. Однако реальность оказалась гораздо сложнее.

Американский лидер охарактеризовал свою позицию по этому вопросу как реалистичную, но при этом оптимистичную.

Трамп пообещал продолжить продвигать мирное урегулирование ситуации на Украине. Накануне президент США анонсировал телефонные переговоры с Путиным.