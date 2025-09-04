Трамп пообещал продвигать дипломатию на Украине

Американский лидер Дональд Трамп пообещал продолжить продвигать мирное урегулирование ситуации на Украине. Об этих планах он заявил в беседе с CBS .

«Думаю, что мы все это уладим», — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил о намерении переговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. После этого разговора политик «примет решение, как относиться к России».

Также во время брифинга один из журналистов спросил у американского лидера, почему тот ничего не предпринял, чтобы повлиять на решение Путина по Украине. Этот вопрос раздосадовал политика. По его словам, одной из мер стали вторичные санкции против Индии.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, в России после встречи на Аляске ждут американского президента с ответным визитом.

Такую же идею выдвинул Путин в беседе с Трампом в Анкоридже. Республиканец заявил, что считает это возможным.