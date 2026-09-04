Трамп ответил на вопрос о приглашении Путина на саммит «Большой двадцатки»

Дональд Трамп заявил, что пока не думал о приглашении Путина на саммит G20

Президент США Дональд Трамп признался, что пока не рассматривал вопрос о приглашении российского лидера Владимира Путина на предстоящий саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Его слова привел телеканал GB News .

«Я пока не думал об этом», — ответил глава Белого дома.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 14–15 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона деятельно, эффективно и на высоком уровне поучаствует в мероприятии.

Замглавы МИД Александр Панкин подтверждал, что российская сторона уже получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки». Решение по конкретному составу делегации примут ближе к декабрю.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов участвовал во встрече управляющих центральными банками и министров финансов G20.