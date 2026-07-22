В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20 в Майами

Песков: Россия примет эффективное и деятельное участие в саммите G20 в США

Россия примет деятельное и эффективное участие на высоком уровне в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Майами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия на саммите G20 в США будет представлена на высоком уровне, ее участие будет эффективным и деятельным», — ответил он.

Пресс-секретарь президента России также ответил на вопрос об официальном приглашении на саммит со стороны американских властей.

«США являются принимающей стороной и председательствующей страной по организации саммита. И по всем правилам здесь не требуются персональные приглашения», — объяснил Песков.

Саммит лидеров стран G20 состоится 14–15 декабря 2026 года. Заместитель главы министерства иностранных дел Александр Панкин заявлял, что российская сторона получила приглашение на саммит «Большой двадцатки». Решение по делегации примут ближе к декабрю.