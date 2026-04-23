Россия примет решение насчет участия в саммите G20 ближе к декабрю

Песков: решение об участии России в саммите G20 примут ближе к декабрю

В Кремле пока не определились с форматом участия России в декабрьском саммите G20 в Майами — решение примут ближе к дате проведения встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Решений пока таких не принималось, но каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне», — привело его слова РИА «Новости».

Саммит «Большой двадцатки» намерены провести в декабре этого года в Майами.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что российская сторона получила приглашение на саммит G20. Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, США рассчитывает на присутствие всех лидеров стран-участниц. Также в Белом доме прорабатывают сценарии на случай возможного визита президента России Владимира Путина.