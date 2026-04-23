Россия получила приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, бог знает, что произойдет до этого», — сказал Панкин.

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш отмечала, что американское председательство рассчитывает на участие всех лидеров стран объединения. По ее словам, США также готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина.

Саммит G20 американская сторона планирует провести в декабре 2026 года в Майами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Китай с официальным визитом. Повестка встречи включала вопросы двустороннего сотрудничества, работу на международной арене, в том числе в рамках большой двадцатки.