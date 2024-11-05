Трамп допустил, что может проиграть президентские выборы в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что допускает возможность поражения на выборах. Политика процитировал телеканал ABC .

«Да, мое поражение вероятно, хотя у меня довольно большое преимущество. Порой случаются плохие вещи. Но это будет очень интересно», — сказал Трамп.

Выборы президента США проходят 5 ноября. На них избираются новый глава государства, губернаторы 11 штатов, полный состав палаты представителей конгресса и треть сената.

Трамп представляет республиканцев, Демократическую партию — Камала Харрис. Оба кандидата уже получили по три первых голоса из шести возможных в поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Предприниматель Илон Маск ранее не исключил, что выборы станут «последними для США», если на них одержит победу Харрис.