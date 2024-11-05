Участки для голосования на выборах президента открылись еще в семи штатах США

Первые участки для голосования на президентских выборах открылись в штатах Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния. Комиссии подготовились к приходу избирателей в 06:00 по местному времени (14:00 — по московскому). Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости» .

Одновременно с выборами главы государства американцы проголосуют за новый состав конгресса. Полностью изменится состав палаты представителей и треть мест в сенате.

Первым штатом, который объявил о начале голосования, стал Вермонт. Там избирательные участки открылись еще в 05:00 по местному времени (11:00 — по московскому).

Главными кандидатами на пост президента США стали выдвиженец от Демократической партии Камала Харрис, сейчас занимающая пост вице-президента, и представитель республиканцев и бывший лидер страны Дональд Трамп.

По данным опросов, разница в рейтинге обоих кандидатов не превысила статистической погрешности, поэтому никаких прогнозов о потенциальном победителе до предварительного подсчета голосов сделать невозможно.

Ранее политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский в комментарии 360.ru предположил, какой станет внешняя и внутренняя политика США в случае победы каждого из претендентов на пост президента США, а также как изменятся отношения страны с Россией.