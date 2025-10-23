Трамп отменил саммит с Путиным в Венгрии

Американский лидер Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами в Белом доме.

«Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы с ним встретимся в будущем», — сказал Трамп.

Кроме того, по словам главы Белого дома, пришло время для введения новых санкций против России.

Накануне, Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным в Венгрии пока не принято. При этом он пообещал озвучить его в ближайшее время.

Ранее журналисты NBC сообщили, что подготовку встречи президентов США и России поставили на паузу. По данным телеканала, стороны пока не готовы двигаться дальше.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для новых переговоров Путина и Трампа нужна объемная подготовка, поэтому никаких конкретных сроков пока не озвучивалось.